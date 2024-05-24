В списке проголосовавших про интернету искали жителей Киндасова

21 мая в Пряжинском районном суде состоялось заседание по административному иску жительницы Киндасова Татьяны Данилиной к администрации Пряжинского района. Данилина пытается признать незаконным постановление об утверждении проекта планировки территории в Киндасове для строительства туристических объектов. Истец ссылается на то, что публичные слушания по проекту планировки и межевания данной территории прошли с нарушением законодательства.

Депутат Петросовета Ольга Тужикова, представляющая интересы истца, отметила, что публичные слушания проводились только в сети Интернет, хотя подобной формы не предусмотрено в порядке проведения общественных слушаний, утвержденном для Пряжинского городского поселения.

В ходе судебного процесса всплыли интересные детали. Жительницу Киндасова, которая проходила по делу в качестве свидетеля, попросили «опознать» по фамилиям, есть ли среди проголосовавших по интернету жители Киндасова. Подробности читайте здесь.