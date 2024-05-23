Парк «Патриот» в Петрозаводске благоустраивают

Парк «Патриот» в Петрозаводске постепенно преображается. Его благоустраивают по программе «Комфортная городская среда», напомнила мэр Инна Колыхматова.

Появятся пешеходные дорожки, некоторые замостят брусчаткой, а часть отсыпят отсевом.

Приведут в порядок газон, оборудуют зону отдыха около воды. Ее вымостят тротуарной плиткой с фактурой «под дерево», а к воде будут вести лестницы с перилами. На самой площадке поставят урны и скамейки.

Прибрежную зону уже укрепили камнями, вынули грунт, разбили пешеходные дорожки и закупили материалы.

Согласно контракту, работы должны завершиться до конца лета. Однако подрядчик сказал, что, возможно, справится раньше. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте