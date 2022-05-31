Прощай, “Юность”. Денис Семенов не смог вернуться в спортшколу

Текст: Георгий Чентемиров

31 мая в Верховном суде Карелии слушали фрагмент рабочего совещания по реконструкции стадиона “Юность”. Директор спортшколы № 7 Денис Семенов, в чьем ведении находился тогда объект, пытался объяснить своему начальству, что работы должны выполняться в соответствии с контрактом. Что ремонт стоит десятки миллионов рублей, и если подрядчик не соблюдает требования проекта, все может развалиться и рассыпаться, а отвечать за это придется ему, Семенову.

"Основанием для выполнения работ является проект. На начальном этапе был установлен порядок, любые изменения должны вноситься в проектную документацию, и согласовываться с проектной организацией, — говорил слушателям руководитель учреждения. — Принимать незаконные решения я не буду!"

Однако чиновников эти слова не убедили. Заместитель мэра Наталья Кармазина — по словам Семенова, на записи слышен именно ее голос — кричит на подчиненного.

“Да замолчите вы! Вы всего лишь, как и я, наемный работник! Смените свой тон!” — требует Кармазина, хотя тон у подчиненного был абсолютно нормальный.

Эту запись Денис Семенов хотел включить и в городском суде, когда доказывал незаконность своего увольнения. Директора спортшколы освободили от должности 27 августа 2021 года. Причины? Ну… Отсутствие «коммуникативных навыков», «бескомпромиссность» при решении финансово-хозяйственных вопросов и игнорирование “этических норм” в общении с руководством. Свидетель Наталья Фофанова, возглавляющая в мэрии отдел физической культуры, увольнение Семенова объяснила тогда тем, что во время совещаний он «слишком резко отстаивает свою позицию, повышает голос, требует финансирования учреждения, вступает в спор с вышестоящими руководителями». Наглец, да и только.

— Даже из представленной аудиозаписи слышно, кто этических норм на самом деле не придерживался, — считает адвокат Роман Масалев. — Денис Семенов спокойно, последовательно аргументировал свою позицию, поскольку он и нес бы в дальнейшем ответственность за проект. И какая реакция была со стороны госпожи Кармазиной…

Роман Масалев и Денис Семенов

— Хочу отметить, что указанная аудиозапись, скажем так, вырвана из контекста общей ситуации, которая складывалась во взаимоотношениях между работодателем и господином Семеновым, — заявила представитель администрации города.

Описывать, что же там был за контекст, который принципиально меняет смысл разговора, представитель мэрии не стала. Кстати, по словам Семенова, в течение 2021 года в отношении него были проведены три служебных проверки, которые не нашли оснований для наказания.

За уволенного директора вступились родители спортсменов. Ведь Денис Семенов за годы работы, по словам специалистов, очень много сделал для развития и спортивной школы, и футбола в целом. На сторону экс-руководителя встала и прокуратура; надзорный орган посчитал, что мэрия Петрозаводска злоупотребила правом, отстранив директора без веских на то оснований.

"Действительно, согласно статье 278 Трудового кодекса, работодателю предоставлено право принять решение о прекращении трудового договора. Но вместе с тем необходимо исходить из принципов законодательства и разъяснений Конституционного суда о том, что этот вопрос произвольно быть решен не может", — указала представитель петрозаводской прокуратуры. — "Да, Семенов отстаивал свою точку зрения, но за его плечами стояли воспитанники спортивной школы, которые живут футболом".

…Аудиозапись разговора, во время которого от Семенова требуют пойти навстречу подрядчику, не повлияла на решение. 25 января горсуд отказался вернуть Семенову кресло директора спортшколы. Такое же решение сегодня, 31 мая, принял и Верховный суд республики — ни представитель прокуратуры, ни адвокат Масалев не смогли убедить коллегию судей в незаконности увольнения.

Что любопытно, сроки реконструкции стадиона все равно в итоге были перенесены — через Арбитражный суд. Завершить работы, согласно муниципальному контракту, теперь нужно в августе 2022. Правда, насколько качественными будут эти работы, большой вопрос. Депутат Законодательного собрания Эмилия Слабунова опасается, что легкоатлетические дорожки стоимостью 14 миллионов рублей всю зиму — весьма холодную, кстати говоря — хранились в ненадлежащих условиях. Она полагает, что дорогостоящее оборудование могло потерять свои свойства и прийти в негодность. Слабунова пожаловалась сперва в региональную прокуратуру, а потом — в генпрокуратуру России. Сейчас ее жалоба находится на рассмотрении.

Сам Семенов после суда рассказал журналисту “ПТЗ говорит” о документах на установку систем видеонаблюдения, которые он успел подготовить до своего прошлогоднего увольнения. Директор утверждает, что аукцион не проведен до сих пор (на сайте госзакупок нам его найти, действительно, не удалось). Между тем, по словам бывшего директора, сдать стадион без видеонаблюдения будет невозможно, в силу требований закона.

Какие выводы, как нам кажется, напрашиваются по итогам всей этой истории? Во-первых, чиновники могут швыряться ценными специалистами и казенными должностями, как им заблагорассудится. Во-вторых, качества, которые в нормальном обществе расцениваются как достоинство руководителя — строгость в финансовых вопросах, настойчивость, смелость — сегодня превратились в недостаток. И, наконец, в любых вопросах, даже подсудных, нужно не бороться за соблюдение закона, а тихонечко слушать начальника. Тогда, глядишь, останешься при должности. Правда, есть нюанс: придется всю дорогу молиться, чтобы объекты, построенные в таком вот “послушном” режиме, не начали складываться на головы людей. // Фото: promesta.ru