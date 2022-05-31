31 мая 2022, 19:22
Общество

Цветы высаживают на общественных территориях Петрозаводска

Вазоны и клумбы начали украшать в центральной части карельской столицы

Сотрудники Городского комбината благоустройства начали высаживать цветы в центре Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Часть вазонов на проспекте Ленина уже успели оформить. Завтра работы продолжатся у Национального театра, на площади Гагарина, на площади Кирова. Постепенно посадка цветов переместится и в другие районы карельской столицы.

Этим летом в Петрозаводске планируют высадить 230 тысяч растений. Вазоны и клумбы украсят колеус, петуния, гвоздика, биденс, батат, хлорофитум и другие цветы. Фото мэрии Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
цветы
Мэрия
вазоны
новости петрозаводска
«Городской комбинат благоустройства»