Цветы высаживают на общественных территориях Петрозаводска

Сотрудники Городского комбината благоустройства начали высаживать цветы в центре Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Часть вазонов на проспекте Ленина уже успели оформить. Завтра работы продолжатся у Национального театра, на площади Гагарина, на площади Кирова. Постепенно посадка цветов переместится и в другие районы карельской столицы.

Этим летом в Петрозаводске планируют высадить 230 тысяч растений. Вазоны и клумбы украсят колеус, петуния, гвоздика, биденс, батат, хлорофитум и другие цветы. Фото мэрии Петрозаводска