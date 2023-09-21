21 сентября 2023, 07:49
Происшествия

Пропавшую девушку из Петрозаводска не могут найти больше недели

Полиция продолжает поиски 17-летней Полины Косачевой

Полиция Петрозаводска продолжает розыск Полины Косачевой 2006 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

О розыске юной жительницы карельской столицы, местонахождение которой неизвестно, было объявлено 13 сентября. Однако до сих пор ее не удалось найти.

Всех, кто видел эту девушку, просят звонить по телефонам: 8 981 402 06 14 или 02 (с мобильного - 102). // Фото МВД по РК

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