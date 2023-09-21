21 сентября 2023, 07:49
Пропавшую девушку из Петрозаводска не могут найти больше недели
Полиция продолжает поиски 17-летней Полины Косачевой
Полиция Петрозаводска продолжает розыск Полины Косачевой 2006 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.
О розыске юной жительницы карельской столицы, местонахождение которой неизвестно, было объявлено 13 сентября. Однако до сих пор ее не удалось найти.
Всех, кто видел эту девушку, просят звонить по телефонам: 8 981 402 06 14 или 02 (с мобильного - 102). // Фото МВД по РК