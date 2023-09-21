21 сентября 2023, 07:35
Автомобиль сгорел у родника в Петрозаводске
Огненное ЧП случилось на Суоярвском шоссе в карельской столице
В среду в 22 часа 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска стали поступать звонки от автомобилистов о том, что на 7-м километре Суоярвского шоссе, недалеко от родника горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, автомобиль ВАЗ-2105 был объят огнем, и спасти его было уже невозможно.
В результате ЧП отечественный автомобиль был значительно поврежден.
По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: unsplash.com / Ilovehz