Автомобиль сгорел у родника в Петрозаводске

В среду в 22 часа 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска стали поступать звонки от автомобилистов о том, что на 7-м километре Суоярвского шоссе, недалеко от родника горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, автомобиль ВАЗ-2105 был объят огнем, и спасти его было уже невозможно.

В результате ЧП отечественный автомобиль был значительно поврежден.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: unsplash.com / Ilovehz