Ураган оставил без света 45 населенных пунктов на севере Карелии

Только на севере Карелии 45 населенных пунктов остались без электричества из-за штормового ветра. Об этом сообщил руководитель госкомитета безопасности жизнедеятельности Олег Поляков.

По его словам, энергетики заблаговременно ввели режим повышенной готовности. Восстанавливать поврежденное сильным ветром электроснабжение уже начали

Электрики намерены сегодня до 22:00 вернуть электричество на социально значимые объекты и обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов.

Аварийные бригады круглосуточно работают в режиме повышенной готовности. Решения о порядке восстановления поврежденных ураганом крыш жилых домов будут принимать в районных администрациях. // фото: Romario99/ pixabay.com