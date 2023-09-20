Дерево рухнуло от ветра и перегородило дорогу в детский сад в Кеми

Жители Кеми 20 сентября сообщили в Карельскую поисково-спасательную службу, что в центре города упало большое дерево. Сигнал поступил оперативному дежурному в 14:30, сообщили в КРПСС.

Дерево на Пуэтной улице повалил ветер, оно задело провода и оборвало их. Также оказалась перегорожена пешеходная дорожка к детскому саду.

На место ЧП выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Кеми. Они распилили дерево и освободили дорожку.

Сегодня в Карелии бушует сильный ветер, деревья валит одно за другим. Сообщения поступают из разных районов, в том числе из Петрозаводска. // фото: КРПСС/ВКонтакте