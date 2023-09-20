Пьяный водитель в Карелии пытался скрыться и отбивался от полицейского

Жителя Костомукши будут судить за применение насилия к сотруднику полиции. Инспектор ДПС остановил нетрезвого 36-летнего мужчину в городе, но тот стал яростно отбиваться, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел 26 июля, наряд ГИБДД заметил совершавший странные маневры ВАЗ 21144, водитель явно был пьян. Требование остановиться он не выполнил, пытался уехать скрыться, но в ходе преследования двигатель заглох.

Инспектор ДПС потребовал выйти из машины, однако обвиняемый ударил его по руке, завел мотор и снова начал движение. Полицейский повис на водительской двери и в таком положении проехал около 50 метров. Потом силовик смог вывернуть руль, автомобиль свернул на обочину.

Возбуждено уголовное дело, его уже направили в Костомукшский городской суд. // фото: energepic.com/ pexels.com