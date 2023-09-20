Ветер свалил еще одно дерево в Петрозаводске

Утром в карельской столице дерево рухнуло на дорогу. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Это произошло после 11:00 на Гвардейской улице. Момент ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения «Сампо.ру».

Напомним, ранее мы писали, что ствол придавил микроавтобус на Октябрьском проспекте. Сегодня в Карелии объявили штормовое предупреждение, деревья падают по всему региону. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»