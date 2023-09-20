Жителей Карелии предупредили об очень сильном ветре

В ряд районов Карелии идет непогода. Об этом предупреждает МЧС по РК.

По информации министерства, в ближайшие часы и до вечера местами по центральным и северо-восточным районам республики и на акваториях крупных водоемов ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 25-28 м/с.

Под действие неблагоприятного природного явления попадут Беломорский, Кемский, Муезерский и Сегежский районы.

Жителей и гостей республики просят не приближаться к провисшим проводам, не рубить самостоятельно упавшие деревья, ограничить поездки на личном транспорте, передвижение по пешеходным подвесным мостам и нахождение детей на улице. Выходить в акватории водоемов также небезопасно. // Фото: unsplash.com / Khamkeo Vilaysing