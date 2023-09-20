Центральная районная библиотека Беломорска готовится к открытию

На базе здания бывшего райкома 1968 года постройки в Беломорске создали модельную библиотеку в рамках федерального проекта «Культурная среда», Учреждение стало победителем конкурсного отбора проекта.

Программу по привлечению молодежи к чтению инициировал Президент России Владимир Путин. Отремонтированные помещения осмотрел Премьер-министр Правительства Республики Карелия Александр Чепик вместе с и.о. Главы Беломорского муниципального района Ольгой Александровой.

В библиотеке созданы комфортные условия для детей и взрослых, в оформлении помещений использованы этнокультурные элементы из истории Поморья. Это не только петроглифы, органично вписанные в современный дизайн.

Благодаря сотрудничеству руководства библиотеки с карельскими, а также российскими художниками, гостившими на Белом море, помещения украшают многочисленные картины, которые будут интересны как местным жителям, так и туристам – в учреждении создана целая галерея живописи с эпизодами из жизни поморов и суровой северной природой.

Культурное пространство оборудовано всей необходимой мебелью, стильными посадочными модулями, обустроен небольшой зал с проектором, установлен интерактивный экран.

Помимо книг, среди которых особое место занимает экспозиция о карельской и поморской истории и людях прославивших северный край, в библиотеке создан центр для юных блогеров, приобретены настольные игры, камера, хромокей, шлем виртуальной реальности, мощный компьютер и другая техника.

Благодаря грамотному распределению средств, учреждение станет точкой притяжения для детей, молодежи и взрослого населения. Местные жители проявляют высокую заинтересованность даже до официального открытия. По словам директора библиотеки Натальи Щурихиной, дети и взрослые уже помогают в настройке техники и программного обеспечения.

Ремонт и закупка всего оборудования стоила около 10 млн рублей. Выполненные работы высоко оценил Александр Чепик.

Ремонт сделан качественно и со вкусом, несмотря на ограниченный бюджет. Средства распределены грамотно, такую работу можно и нужно ставить в пример. Условия созданы для самых разных возрастов – здесь будет интересно проводить свободное время детям и подросткам, молодым и пожилым людям,

– отметил Премьер-министр.

Торжественное открытие модельной библиотеки запланировано на 2 октября.