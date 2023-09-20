20 сентября 2023, 13:27
Общество

Нового начальника ЗАГСа назначили в Карелии

Указ о новом назначении подписал глава республики

В Карелии назначен новый начальник ЗАГСа. Руководителем управления записи актов гражданского состояния республики стала Татьяна Тимофеева.

Ранее Тимофеева работала в должности руководителя Государственного юридического бюро республики. Отмечена наградами правительства Карелии и Министерства юстиции Российской Федерации.

Татьяна Тимофеева – юрист по образованию со стажем работы более 18 лет.

Она стояла у истоков формирования системы бесплатной юридической помощи в республике, работала в государственном юридическом бюро с 2006 года. // Фото: "Петрозаводск говорит". 

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новый начальник загса