Нового начальника ЗАГСа назначили в Карелии

В Карелии назначен новый начальник ЗАГСа. Руководителем управления записи актов гражданского состояния республики стала Татьяна Тимофеева.

Ранее Тимофеева работала в должности руководителя Государственного юридического бюро республики. Отмечена наградами правительства Карелии и Министерства юстиции Российской Федерации.

Татьяна Тимофеева – юрист по образованию со стажем работы более 18 лет.

Она стояла у истоков формирования системы бесплатной юридической помощи в республике, работала в государственном юридическом бюро с 2006 года. // Фото: "Петрозаводск говорит".