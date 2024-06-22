Пропавший в Петрозаводске молодой мужчина найден

Пропавший в Петрозаводске 27-летний мужчина найден, он жив и здоров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По данным правоохранителей, горожанин самостоятельно вышел на связь. Криминальной составляющей в его исчезновении нет. Стражи порядка поблагодарили СМИ и пользователей соцсетей за распространение информации о розыске.

Напомним, молодой мужчина ушел из дома 13 июня, с тех пор о его судьбе ничего не было известно. Отмечалось, что он не всегда ориентируется в окружающей обстановке. // Фото «Петрозаводск говорит»