22 июня 2024, 10:02
Мэрия Петрозаводска сносит очередные гаражи в городе
В карельской столице будут демонтированы еще два незаконно установленных объекта
Мэрия Петрозаводска отправила под снос очередные гаражи. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города.
Так, демонтажу подлежат конструкции, установленные в районе дома №25 по улице Соломенской. Речь идет о двух объектах.
Владельцы гаражей должны освободить самовольно занятые земельные участки своими силами до 8 июля. // Фото «Петрозаводск говорит»