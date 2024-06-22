22 июня 2024, 10:02
Общество

Мэрия Петрозаводска сносит очередные гаражи в городе

В карельской столице будут демонтированы еще два незаконно установленных объекта

Мэрия Петрозаводска отправила под снос очередные гаражи. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города.

Так, демонтажу подлежат конструкции, установленные в районе дома №25 по улице Соломенской. Речь идет о двух объектах.

Владельцы гаражей должны освободить самовольно занятые земельные участки своими силами до 8 июля. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
улица Соломенская
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