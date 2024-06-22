Корь выявлена в Петрозаводске

У жителя Петрозаводска выявлена корь. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Крайне заразная инфекция была диагностирована у взрослого жителя Ключевой. В доме, где живет этот человек, сейчас проходят противоэпидемические мероприятия. Медики ходят по квартирам и уточняют данные о вакцинации жильцов. Проводится осмотр контактных.

Охлопков отметил, что корь - одна из самых заразных болезней в мире. Заразиться можно даже при мимолетном контакте с больным. Вероятность того, что человек без иммунитета заболеет - почти 100%.

«Лекарства от кори нет, но если человек привит – можно не опасаться: двукратная прививка спасает от кори и осложнений. К кори восприимчивы люди любого возраста - ранее не болевшие, не привитые или утратившие иммунитет»,

- отметил министр.

Охлопков напомнил симптомы кори - это сыпь, воспаление верхних дыхательных путей, кашель, слабость и высокая температура. При выявлении этих признаков необходимо срочно вызывать врача на дом. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev