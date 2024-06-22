Огромное дерево нависло над остановкой в Петрозаводске

В Петрозаводске огромное дерево угрожает горожанам. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По данным горожан, большое дерево начало валиться на улице Профсоюзов, в районе домов №22 и 24. Еще утром 21 июня оно стояло прямо, уверяют жители ближайших домов.

К вечеру того же дня дерево наклонилось так, что в любой момент может упасть на проезжую часть, тротуар и остановку. Жителей карельской столицы призвали быть бдительными. // Фото: freepik.com / Wirestock, vk.com/dtpptz