22 июня 2024, 09:02
Общество

Несколько многоквартирных домов в Петрозаводске останутся без воды

Коммунальные службы проведут плановые работы на сетях в карельской столице в субботу

Утром 22 июня в Петрозаводске без воды останутся некоторые многоквартирные дома. Об этом сообщает ЕДДС.

В 9 часов утра отключение водоснабжения запланировано в ряде зданий на улицах Машезерской, Загородной и Маршала Мерецкова. Точные адреса можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми работами на сетях. Ориентировочно воды в домах горожан не будет до 20 часов. // Фото «Петрозаводск говорит»

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