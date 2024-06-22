Несколько многоквартирных домов в Петрозаводске останутся без воды

Утром 22 июня в Петрозаводске без воды останутся некоторые многоквартирные дома. Об этом сообщает ЕДДС.

В 9 часов утра отключение водоснабжения запланировано в ряде зданий на улицах Машезерской, Загородной и Маршала Мерецкова. Точные адреса можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми работами на сетях. Ориентировочно воды в домах горожан не будет до 20 часов. // Фото «Петрозаводск говорит»