Пропавший мужчина разыскивается в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает Михаила Макарова 1983 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Правоохранители рассказали, что с ноября 2020 года мужчина не выходит на связь с родственниками. Известно, что ранее он жил в Пряжинском районе.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем человеке, просят звонить по номеру телефона: 8921-224-1063. Фото МВД