Три человека погибли в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии

Вечером 17 августа в Кемском районе на трассе «Кола» произошло ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщает паблик «ОПС по Кемскому району».

По данным спасателей, все произошло около 23 часов. На 919-м километре трассы столкнулись автомобили Chevrolet Viva и ГАЗон NEXT.

В результате происшествия погибли три человека. Погибшие - 1981, 2003 и 2016 годов рождения. Еще два человека травмированы. Фото источника