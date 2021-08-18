18 августа 2021, 09:18
Происшествия

Три человека погибли в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии

Поздно вечером в Кемском районе столкнулись два автомобиля

Вечером 17 августа в Кемском районе на трассе «Кола» произошло ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщает паблик «ОПС по Кемскому району».

По данным спасателей, все произошло около 23 часов. На 919-м километре трассы столкнулись автомобили Chevrolet Viva и ГАЗон NEXT.

В результате происшествия погибли три человека. Погибшие - 1981, 2003 и 2016 годов рождения. Еще два человека травмированы. Фото источника

Обсудить
просмотр
192029
Метки: 
Кемский район
трасса Кола
погибшие
ДТП
дети
новости Карелии