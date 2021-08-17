Мошенники оставили ребенка без новых игрушек, а его маму без денег

33-летняя петрозаводчанка хотела купить игрушки для ребенка, но столкнулась с мошенниками и обратилась в полицию.

Женщина рассказала, что нашла объявление в Интернете. Общение с продавцом сперва проходило в чате интернет-ресурса, а затем в мессенджере. Клиент и продавец договорились об условиях, петрозаводчанке отправили реквизиты карты для оплаты. Горожанка перевела более 4 600 рублей.

На следующий день продавец прислал фотографии чека и описи вложений, якобы приложенных к посылке. Женщина внимательно все изучила и поняла, что фото поддельные. Полиция организовала проверку. (фото tvernews.ru)