Пропавшего бесследно подростка разыскивают в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести Никиту Руслановича Боборева. Подросток ушел из дома еще 18 марта и не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Мальчик 2006 года рождения раньше уже не один раз уходил из дома. Правоохранители предполагают, что он может быть со сверстниками около торговых точек микрорайонов «Зарека», «Ключевая».

На вид ему 16 лет, рост около 179 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Был одет: куртка (парка) серого цвета с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто видел Никиту после 18 марта или знает о его местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 669 26 45, 8 8142 73 92 40 или 02 (с мобильного – 102). // Фото: источник