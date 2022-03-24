Электричество в Детской республиканской больнице отключили

В четверг, 24 марта, в некоторых домах в Петрозаводске отключили электричество. Под отключение в том числе попало и здание Детской республиканской больницы, сообщили в ЕДДС.

Электроснабжения нет в корпусе медицинского учреждения в доме № 58 на Парковой улице. Также свет отключили в доме № 56А по этой же улице и в домах №№ 7 и 7А по улице Сыктывкарской.

Причиной стала авария на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», повреждение устраняют. Когда электричество подключат снова, неизвестно.

Напомним, недавно в Детской республиканской больнице открыли интегрированные операционные. Они оснащены оборудованием, которого нет больше нигде в России. // Фото: jplenio/pixabay.com