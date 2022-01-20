20 января 2022, 11:01
Пропавшая в Петрозаводске девочка найдена
Криминальной составляющей в исчезновении подростка 2007 года рождения нет
Объявленная накануне в розыск жительница поселка Шуя 2007 года рождения найдена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Напомним, девочка ушла из дома 12 января и не вернулась. Ее неоднократно видели в Петрозаводске, в том числе в компании других подростков в крупных торговых центрах.
По данным правоохранителей, криминальной составляющей в исчезновении девочки нет. В полиции не стали уточнять, при каких обстоятельствах и где ее удалось найти. Фото pixabay.com/Fleimax