Пропавшая в Петрозаводске девочка найдена

Объявленная накануне в розыск жительница поселка Шуя 2007 года рождения найдена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, девочка ушла из дома 12 января и не вернулась. Ее неоднократно видели в Петрозаводске, в том числе в компании других подростков в крупных торговых центрах.

По данным правоохранителей, криминальной составляющей в исчезновении девочки нет. В полиции не стали уточнять, при каких обстоятельствах и где ее удалось найти. Фото pixabay.com/Fleimax