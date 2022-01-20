Грузовик сбил пешехода в Петрозаводске

19 января в Петрозаводске грузовик сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

По данным ведомства, инцидент произошел в 15:35 на Комсомольском проспекте. 34-летний водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд на 62-летнего пешехода.

В результате происшествия пенсионер получил травмы. Ему было назначено лечение. Обстоятельства аварии выясняются. Фото источника