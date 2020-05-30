Промышленные предприятия и деловой центр затопило в Мурманске

В Мурманске вышедшая из берегов река затопила несколько предприятий и участок дороги. На территории одной из промышленных зон образовалось озеро. В некоторых местах уровень воды достигает метра, а люди добираются на работа на лодках, сообщает «Арктик-ТВ».

Аномальный паводок начался несколько дней назад. Разлившаяся из-за резкого потепления река затопила предприятие по производству мясной продукции. Некоторые сотрудники отпущены по домам, остальные попадают в офис на вспомогательных плавсредствах. Вода добралась и до делового центра, в котором расположены офисы крупнейших предприятий и организаций. Первые этажи затоплены полностью.

В Мурманске в связи с подтоплением создана противопаводкая комиссия. Проверка Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры показала, что причиной наводнения стало несвоевременное проведение противопаводковых мероприятий на гидротехническом сооружении реки Роста.

Фото: severpost.ru