Двое жителей Карелии испортили погрузчик ради металлолома

Полиция Олонецкого района раскрыла кражу, совершенную на территории одной из агрофирм. С территории предприятия были похищены вилы от погрузчика, ущерб составил почти 13 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД Карелии, в вечернее время на сельхозпредприятие проникли неизвестные, сняли вилы, которые весят более ста килограммов, погрузили их в машину и покинули комплекс. В ходе проверки были установлены подозреваемые, ими оказались жители Олонецкого района 22 и 23 лет.

В полиции молодые люди рассказали, как совершили преступление. Они работали неподалеку и в один из дней заметили погрузчик, который стоял в отдалении и не использовался в сельхозработах. Приехав на машине ночью, молодые люди сняли вилы, перенесли их в прицеп и покинули территорию.

На следующий день похищенное сдали в пункт приема металлолома. За это они получили 2,5 тысячи рублей, которые разделили поровну и потратили.

Нанесенный ущерб злоумышленники обязались возместить. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по такой статье – пять лет лишения свободы.