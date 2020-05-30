Росгвардейцы защитили магазин от пьяного скандалиста

Сотрудники вневедомственной охраны Карелии задержали гражданина, мешавшего работе магазина. Инцидент произошел в Сортавале 27 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Помощь сотрудников Росгвардии понадобилась персоналу одного из сетевых магазинов. На охраняемом объекте сработала тревожная сигнализация. Прибывшие сотрудники выяснили, что один из посетителей мешал работе торгового заведения. Мужчина пришёл в магазин в нетрезвом виде, ругался нецензурной бранью, оскорблял продавцов и посетителей. На просьбы работников торгового заведения покинуть помещение реагировал агрессивно.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя общественного порядка. Им оказался 38-летний житель Сортавалы. Задержанный передан в руки полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит административная ответственность.