Водителя в сильном опьянении поймали в Карелии

В Кондопожском районе Карелии 37-летний водитель отстранен от управления автомобилем. В отношении автомобилиста составлены административные материалы по статье, которая устанавливает уголовную ответственность за повторное управление машиной в состоянии опьянения.

Об этом сообщает ГИБДД Карелии в своем официальном паблике в социальной сети. Релиз сопровождается фотографией алкотестера, который показывает значение 0,99 промилле. Отметим, что допустимое содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0,16 промилле.

Госавтоинспекция напоминает водителям о последствиях управления автотранспортом в состоянии опьянения, что может привести к серьезным дорожным авариям. Также ГИБДД призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию сведения о водителях с признаками опьянения.