Лихач на микроавтобусе едва не протаранил машину в Петрозаводске

Лихач едва не устроил серьезное ДТП в центре Петрозаводска. Водитель микроавтобуса проскочил перекресток на красный сигнал светофора. Аварии удалось избежать благодаря осторожности другого автовладельца, который успел притормозить перед несущимся транспортным средством.

Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Красноармейской вечером 29 мая. Камера компании «Ситилинк» запечатлела, как микроавтобус, двигавшийся по Красноармейской, на большой скорости вылетает на перекресток спустя несколько секунд после того, как загорелся красный сигнал светофора. Машины, ехавшие по улице Горького, уже начали свое движение. Автомобилист на легковушке успел заметить лихача и вовремя сбавил скорость, избежав столкновения.

Отметим, что, по официальным данным, в Карелии крайне высока смертность людей в дорожно-транспортных происшествиях. Этот показатель в нашем регионе на 25 процентов выше среднего по России.