Прокурор Петрозаводска назвал работу комитета ЖКХ неудовлетворительной

На планерке в мэрии во время доклада председателя комитета ЖКХ Юлии Мизинковой слово взял прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев. И не для того, чтобы поздравить с наступившими праздниками. Прокурор потребовал объяснить причины крайне высокой аварийности на инженерных сетях и назвать сроки ликвидации последствий.





В новогодние праздники массово начало отключаться отопление и холодное водоснабжение, особенно пострадали дома, признанные аварийными. Абсолютное большинство из них находится на балансе управляющей компании ПетроГИЦ. Заявок - больше сотни.

Юлия Мизинкова в своем докладе упомянула, что последний раз такие "аномальные" морозы в новогодние праздники были зафиксированы в 2003 году. Что, собственно, подтверждает народную присказку: "никогда такого не было - и вот опять".

А теперь председатель комитета ЖКХ, а также ее коллеги - руководитель управления жилищного хозяйства Ольга Морозова и руководитель управления городского хозяйства Артур Пеуша покидают свои посты в администрации города. Совпадение? Возможно. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".