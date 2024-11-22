Прокурор Кокорев заявил о нарушениях на скандальных слушаниях в мэрии

Хотя вопрос об уменьшении платы за снос зеленых насаждений в Петрозаводске был отозван с сегодняшней сессии Петросовета, но некоторые мнения все-таки прозвучали по этому поводу.

Присутствовавшая на сессии бывшая руководитель городского управления благоустройства и экологии Анна Дудырина пыталась взять слово.

Экс-чиновница заявилась с выступлением по вопросу вырубки зеленых насаждений и должна была выступать в конце сессии городского совета в разделе «разное». Но народные избранники не дали ей слова: 14 проголосовали против, а 8 за то, чтобы дать Дудыриной высказаться. Сити-менеджер Инна Колыхматова сказала бывшей коллеге, что не время обсуждать этот вопрос, на 10 декабря назначено судебное заседание.

Свою позицию озвучил прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев. С трибуны он заявил, что публичные слушания были проведены с нарушениями, поэтому решение по ним не законно.

Ранее депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Монастыршин подготовил обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность состоявшихся 8 ноября общественных слушаний по вопросу уменьшения восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений. // фото «Петрозаводск говорит»