Столкновение бензовоза и МАЗа заблокировало движение на одной из трасс

Столкновение автомобиля коммунальных служб и бензовоза произошло сегодня днем в Сортавальском районе. Движение по трассе в районе Дома композиторов оказалось полностью заблокировано в обе стороны. Образовалась пробка.

В результате ДТП никто не пострадал, дизель не разлился. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Крупин.

«На автомобильной дороге, проходящей вдоль залива Кирьявалахти, произошло столкновение двух грузовых транспортных средств: автомобиля КамАЗ (КДМ) и бензовоза, в котором находится 37 т дизельного топлива», - сообщил Крупин. // фото vk.com/id838449689