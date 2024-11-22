22 ноября 2024, 13:21
Столкновение бензовоза и МАЗа заблокировало движение на одной из трасс
В Сортавальском районе у Дома композиторов растет пробка
Столкновение автомобиля коммунальных служб и бензовоза произошло сегодня днем в Сортавальском районе. Движение по трассе в районе Дома композиторов оказалось полностью заблокировано в обе стороны. Образовалась пробка.
В результате ДТП никто не пострадал, дизель не разлился. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Крупин.
«На автомобильной дороге, проходящей вдоль залива Кирьявалахти, произошло столкновение двух грузовых транспортных средств: автомобиля КамАЗ (КДМ) и бензовоза, в котором находится 37 т дизельного топлива», - сообщил Крупин. // фото vk.com/id838449689