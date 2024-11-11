Прокуратуру просят проверить законность прошедших публичных слушаний

Проверить законность состоявшихся 8 ноября публичных слушаний в мэрии Петрозаводска по вопросу расчета стоимости за вырубку зеленых насаждений просят прокуратуру.

Обращение в надзорный орган подготовил депутат карельского парламента Андрей Монастыршин.

«Законность этой процедуры вызывает сомнения у очень многих жителей столицы Карелии, в том числе и у меня»,

- отметил депутат. Он написал обращение прокурору Карелии Дмитрию Харченкову с просьбой провести проверку, а в случае выявления нарушений - отменить результаты голосования.



По итогам голосования по вопросу снижения восстановительной стоимости городских лесов, предложение мэрии Петрозаводска поддержали 694 человека, против были 145, четверо воздержались. Как оказалось, большинство участников публичных слушаний зарегистрировалось по доверенности, в зале их не было.

Монастыршин подчеркнул, что есть порядок проведения общественных слушаний, он опубликован на сайте городской администрации. По его мнению, были нарушены несколько пунктов.

«Пункт 20.14 гласит: личное участие, никаких доверенностей. Пункт 20.15: решение принимается большинством голосов присутствующих. Нарушены оба эти пункта. Жду реакции и дальнейших действенных мер от прокуратуры Карелии»,

- написал парламентарий.

Попасть на обсуждение смогли не все желающие. Регистрация была объявлена с 14:30, но в документе не было указано время окончания этой процедуры. Тех, кто подошел к 15:01, в мэрии отказались регистрировать и впускать. // фото «Петрозаводск говорит»