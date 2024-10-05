Прокуратура взяла проверку по факту пожара в Сяпсе на особый контроль

Ночью в Карелии сгорело здание старой амбулатории. Повреждения получило и стоящее рядом здание ФАПа. Проверку по факту произошедшего в Сяпсе прокуратура взяла на особый контроль.

Пожар в карельском поселке вспыхнул 4 октября в 23:42. Горело неэксплуатируемое здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта.

«В результате теплового воздействия незначительно повреждено рядом стоящее здание нового фельдшерско-акушерского пункта»,

- сообщили в прокуратуре Карелии.





Ликвидировать возгорание удалось 5 октября в 1:25. От старого строения мало что осталось. На пожаре никто не пострадал.

Причину пожара пытаются установить. Ранее карельский министр предположил, что строение могли поджечь. // фото пресс-службы прокуратуры Карелии