Новый ФАП пострадал в Карелии из-за поджога старой амбулатории

Старую амбулаторию в поселке Сяпся на улице Школьная, предварительно, подожгли. Огненное ЧП случилось ночью 4 октября.

Здание сгорело. Но при этом пострадал и модульный ФАП, построенный в 2017 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



Причины и ущерб установят специалисты.

«Предварительная версия – поджог»,

- добавил Охлопков.



По мнению министра, необходимо упростить процедуры сноса старых, ветхих и аварийных зданий. Для сноса здания старого фельдшерско-акушерского пункта необходимо было составить проектно-сметную документацию, а потом сносить. Все это предварительно оценивается примерно в пять миллионов рублей. По словам Охлопкова, это половина стоимости нового ФАП. // фото VK-паблик «ОПС по Пряжинскому району»