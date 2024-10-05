05 октября 2024, 09:09
Здание старой амбулатории сгорело в карельском поселке
Пожарных подняли по тревоге, борьба с огнем продолжалась больше часа
На исходе рабочей недели карельские пожарные боролись с огнем в поселке Сяпся.
На улице Школьная, как им сообщили 4 октября в 23:43, загорелось старое здание амбулатории.
Постройка не эксплуатировалась. Почему вспыхнул пожар, предстоит выяснять.
С огнем боролись пожарные из Эссойлы и Чалны. Справиться с серьезным возгоранием смогли после полуночи, пожар был ликвидирован в 01:25. // фото VK-паблик «ОПС по Пряжинскому району»