Дорогу в Карелии перекрыли из-за разрушающегося моста

В Суоярвском окру перекрыли региональную дорогу Леппясюрья -Харлу. Об этом днем сообщили в администрации округа.

Причиной стало состояние моста через реку Саркайоки. Судя по фотографии, которую опубликовали местные власти, частично разрушена насыпь под мостом. В реке – камни, песок. По внешнему виду – качество бетонной стены тоже может вызывать вопросы.

Так как дорога перекрыта, всем предлагают ехать в объезд через Ляскеля.

«После проведения ремонтных работ движения по мосту будет возобновлено», - сообщили суоярвские власти. // фото vk.com/raionsuo