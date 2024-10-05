05 октября 2024, 14:34
Дорогу в Карелии перекрыли из-за разрушающегося моста
Ограничения введены из-за аварийного состояния моста через реку Саркайоки
В Суоярвском окру перекрыли региональную дорогу Леппясюрья -Харлу. Об этом днем сообщили в администрации округа.
Причиной стало состояние моста через реку Саркайоки. Судя по фотографии, которую опубликовали местные власти, частично разрушена насыпь под мостом. В реке – камни, песок. По внешнему виду – качество бетонной стены тоже может вызывать вопросы.
Так как дорога перекрыта, всем предлагают ехать в объезд через Ляскеля.
«После проведения ремонтных работ движения по мосту будет возобновлено», - сообщили суоярвские власти. // фото vk.com/raionsuo