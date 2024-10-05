05 октября 2024, 14:22
В ночном ДТП в центре Петрозаводска пострадала женщина
Момент аварии на улице Анохина попал на видео
Ночью в центре Петрозаводска практически на пустой улице произошло ДТП. Авария произошла ночью 5 октября. Момент ДТП попал в кадр камеры наблюдения CityLink.
Один автомобиль двигался по улице Анохина в сторону Ленина, в этот момент другой выезжал с парковки. Произошло столкновение.
По сведениям МЧС по Карелии, спасатели оказали помощь одной пострадавшей, ее доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. // фото стоп-кадр