Прокуратура следит за строительством очень дорогого парома в Панозере

Несколько раз в год поселок Панозеро в Кемском районе оказывается на несколько недель, а то и месяцев отрезанным от мира. Старый паром разрушился, а новый, стоимость которого оценивалась в 70 млн рублей, уже долгое время не могут достроить. Подрядчик от продолжения работы отказался, пришлось искать нового.

«19 ноября 2024 года вступило в законную силу расторжение госконтракта с ООО «Судэлектросервис» на выполнение работ по строительству парома для паромной переправы через р. Кемь в п. Панозеро на автомобильной дороге «Подъезд к п. Панозеро». Подрядная организация отказалась от выполнения работ по причине удорожания материалов и оборудования»,

- сообщает прокуратура Карелии.

1 апреля 2025 года был заключен новый контракт, подрядчик ИП Ушинский С.В. Цена контракта — 8,22 млн рублей. Срок окончания выполнения работ — 30 июля 2025 года. Срок запуска парома на воду будет определен только после прохождения швартовых и ходовых испытаний, регистрации в Российском речном регистре и получения всех необходимых согласований.

«Также сообщаем, что в настоящее время ведется разработка документации по планировке территории, выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Панозеро» в части устройства переправы через р. Кемь в п. Панозеро» в рамках государственного контракта», - говорится в сообщении прокуратуры.

Цена контракта на благоустройство территории — 7,55 млн рублей. Завершение проектных работ по условиям госконтракта – 11 апреля 2026 года. Судя по всему, этой осенью жители многострадального Панозера снова будут отрезаны от мира. © «Петрозаводск говорит»