Поселок в Карелии оказался отрезанным от мира

Текст: Елена Малишевская

Сотрудники МЧС Карелии еще месяц назад закрыли дорогу по льду для жителей поселка Панозеро Кемского района. Другого сообщения с большой землей у них нет. Многие отчаянные головы нарушали этот запрет, но сейчас там реально опасно. Двадцать лет местные жители бьются за строительство моста, вместо этого в прошлом году им поставили паром — за 70 миллионов рублей.

Зима на севере Карелии приходит раньше, весна позже. Вот и получается, что установленный в поселке Панозеро паром большую часть года — по семь-восемь месяцев - стоит без дела, закованный в снег и лед.

«Я работаю на ГЭС, но сегодня на работу не попала. Несколько недель ходила по тонкому льду, столько страха натерпелась. Сколько можно над нами издеваться?! Покупка этого никому не нужного парома — просто отмывка денег»,

- считает жительница Панозера Татьяна Семенова.

Когда-то Панозеро было большим поселением, там построили школу, клуб, работали пять магазинов. Сейчас от прошлого благополучия мало что осталось, постоянно проживают менее 150 человек.

«Но мы же есть! Мы живы пока! Одним надо на работу, другим за продуктами, третьим — в больницу. Нас здесь умирать оставили?»,

- буквально кричат о помощи жители Панозера.

Постоянной медицинской помощи в поселке нет давно. Но фельдшер из соседней Куземы регулярно к ним приезжала. Уже месяц ни медик не может добраться до Панозеро, ни панозерцы до медика.

«В поселке много пожилых людей. Им постоянно нужна медицинская помощь. Когда случится трагедия, только тогда власти задумаются?»,

- задает справедливый вопрос Татьяна Семенова.

Складов у поселковых магазинов нет, запасы тоже подходят к концу. Слава богу, еще работает местная пекарня, без хлеба не сидят. А вот без овощей и фруктов — давно.

«У нас ведь и маленькие дети есть в поселке — восемь школьников. Они-то за что страдают? МЧСовцы привезли лодку, так ведь и до лодки не дойти! Там страх и ужас»,

- рассказывают жители Панозера.

Рано или поздно паром, конечно, заработает. Но и с ним большие проблемы: тросы постоянно рвутся, привезли какие-то веревочные, жалуются местные жители. А сам паром — огромная махина, чтобы забраться на него, тоже надо иметь сноровку, что не каждому пожилому жителю поселка под силу.

«Уже миллионы бухнули, знаете как в мультике про Винни Пуха, в голове моей опилки да-да, вот это точно про проектировщиков, река 200 метров, вы что собираетесь танки перевозить, такую махину соорудили, да он у вас потонет, сядет на мель»,

- еще в прошлом году, увидев это чудо техники, писали жители Кемского района.

«Зачем нам построили этот паром? За 70 миллионов рублей можно было бы все Панозеро расселить. Я лично хочу жить в поселке, мне нравится здесь. Но отношение властей к людям, конечно, издевательское. Уже не знаю, куда обратиться. Напишу, наверное, в «Мужское и женское» на Первый канал, пусть приедут - снимут, как мы тут живем»,

- делится с нами Татьяна Семенова.

Жители Панозера мечтают, что им построят мост. Правда, этим мечтам уже больше двадцати лет. И чем меньше в поселке становится жителей, тем меньше надежды.

Когда-то поселок Панозеро построили на острове. Красивая история, кинематографичная. В жизни только все выходит уродливо. // Фото: Татьяна Семенова.