Определены скверы и парки для благоустройства в Петрозаводске

Более 38 тысяч петрозаводчан выбрали, какие скверы и парки благоустроить. Итоги голосования подвели в мэрии.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году приведут в порядок парк Беличий остров на Кукковке, Тихий сквер на Голиковке и Терманский сквер в Сулажгорском кирпичном заводе. Эти объекты набрали больше всего голосов.

В голосовании участвовали 38 379 человек, сообщили в мэрии. За парк на Кукковке свой голос отдали 5037 человек, за сквер на Голиковке – 4748, за Терманский сквер – 4338.

Также в семерке победителей – Докторская аллея, парк Лесной ключ, сквер кинотеатра «Искра» и аллея физкультурников. // фото «Петрозаводск говорит»