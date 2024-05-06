06 мая 2024, 17:12
Погода внесла коррективы в сроки пожароопасного сезона в Карелии
Срок начала пожароопасного сезона перенесли
Срок начала пожароопасного сезона изменился в Карелии из-за погоды.
Изначально планировалось, что пожароопасный сезон начнется с 10 мая по южным и центральным районам и округам Карелии и с 20 мая - по северным. В минприроды подписали новый приказ. Пожароопасный сезон официально стартует 25 мая.
Лесопожарные формирования Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов приведут в состояние повышенной готовности. Разводить костры с соблюдением мер пожарной безопасности разрешено. // фото unsplash.com