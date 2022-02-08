Прокуратура резко снизила финансовые претензии к экс-министру Карелии

Текст и фото: Антонина Кябелева

8 февраля в Петрозаводском городском суде состоялось предварительное заседание, связанное с рассмотрением исковых требований прокуратуры Республики Бурятии к бывшему министру природных ресурсов и экологии Карелии Алексею Щепину. В настоящее время Щепин занимает должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Карелии. Это уже второе предварительное заседание по делу. Первое состоялось 14 января 2022 года.

Алексей Щепин пришел на заседание один, без адвоката. Иск прокуратуры Республики Бурятия поддерживал Сергей Миронов, начальник отдела прокуратуры Республики Карелия. Первоначально прокуратура Бурятии оценила ущерб, который, по мнению ведомства, Щепин причинил экосистеме Байкала, в сумму более 52 миллионов рублей. Но на днях из Бурятии поступили уточнения исковых требований, серьезно снижающие сумму ущерба.

Речь идет об истории более чем десятилетней давности. В 2010 году агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду на 49 лет компании «Сигма ТЭК» лесной участок площадью 21,6 гектара, расположенный в Кабанском районе. Земля была отдана для добычи полезных ископаемых. Лесной участок располагался в водоохранной зоне озера Байкал, где запрещены сплошные рубки и добыча полезных ископаемых.

По версии следствия, Алексей Щепин, который в тот момент возглавлял лесное ведомство Бурятии, издал приказ, на основании которого компания получила возможность приступить к сплошным рубкам леса, а затем и к разработке песчано-гравийного месторождения.

Весной 2021 года было возбуждено уголовное дело, которое закончилось для Щепина обвинительным приговором.

Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к четырем годам условно. Но в связи с истечением срока давности чиновника освободили от наказания в зале суда.

Суд Улан-Удэ не стал рассматривать в рамках уголовного дела финансовые претензии к Алексею Щепину, связанные с причинением ущерба природе Байкала.

Иск прокуратуры Бурятии предстоит рассмотреть в Петрозаводском городском суде. Несмотря на приговор, Алексей Щепин не лишился работы в карельском министерстве природных ресурсов и экологии. Правда, сейчас он занимает должность первого заместителя министра.

Щепин не признал себя виновным и в настоящее время пытается отменить обвинительный приговор в кассационной инстанции. По этой причине он просил отложить рассмотрение иска прокуратуры Бурятии. Предполагается, что дело будет направлено в кассационную инстанцию в конце февраля.

Ходатайство Щепина судья пока не рассмотрела, так как до конца не определены все участники дела. Сергей Миронов просил суд привлечь к участию в деле в качестве третьего лица местную администрацию Кабанского района, так как в случае удовлетворения иска средства поступят в бюджет данного муниципального образования. Судья удовлетворила ходатайство прокурора.

Принципиальным стало то, что прокуратура Бурятии уточнила свои финансовые претензии к Щепину, снизив их почти в половину. Если раньше речь шла о сумме в 52,6 миллиона рублей, то в настоящий момент представлены расчеты на возмещение ущерба на 28,8 миллиона рублей.

Следующее заседание намечено на середину марта.