Сотрудники МЧС в Петрозаводске накормили бездомных животных

Сотрудники МЧС 8 февраля привезли корма и другие необходимые вещи в Первый Петрозаводский общественный приют. Спасатели также пообщались с питомцами приюта, сообщили в ведомстве.

В числе подарков был не только сухой и влажный корм, но также газеты, ветошь, медицинские перчатки, другие необходимые принадлежности. Также сотрудники МЧС с удовольствием пообщались с четвероногими друзьями.

Спасатели выразили надежду, что это благотворительное мероприятие не только поможет бездомным животным, но и послужит примером милосердия для других. // Фото: источник