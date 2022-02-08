Автора граффити в тоннеле около вокзала нашли и оштрафовали

О заслуженной «награде», которую получил один из уличных художников, рассказал мэр Петрозаводска. Владимир Любарский напомнил, как испортили отремонтированный к 100-летию республики тоннель.

Он соединяет улицы Фурманова и Горького, там любят оставлять свои «автографы» любители граффити. Очередное творение появилось на свежеотремонтированных стенах в августе минувшего года.

Камеры зафиксировали, как молодой человек рисовал, а девушка снимала процесс творчества на смартфон. Лиц в капюшонах и масках было не видно.

- Специалисты мэрии не растерялись, проявили свои детективные способности и сумели идентифицировать злоумышленников, как именно – секрет, - написал Любарский.

Информацию передали в полицию, стражи порядка разыскали «художника» - 20-летнего жителя Кондопожского района. Юноша во всем сознался и теперь заплатит 20 тысяч рублей, эти деньги поступят в бюджет города, решил суд.