Сотрудники «скорой» теперь могут не уходить домой, а жить на станции

О продолжении ремонта на станции скорой медицинской помощи на улице Ленинградской рассказал министр здравоохранения. По словам Михаила Охлопкова, первый и второй этажи уже преобразились теперь дело за третьим.

- Завершили ремонт помещений второго этажа, обустроив там комнаты отдыха и приема пищи, кухню, гардероб, санитарные комнаты с душевыми для персонала, - сообщил Охлопков.

Он отметил, что служба скорой помощи каждые сутки выезжает по вызовам порядка 300 раз. Теперь ее специалисты смогут полноценно отдохнуть в перерывах между выездами, восстановиться физически и психологически после тяжелой смены.