Сотрудники «скорой» теперь могут не уходить домой, а жить на станции
О продолжении ремонта на станции скорой медицинской помощи на улице Ленинградской рассказал министр здравоохранения. По словам Михаила Охлопкова, первый и второй этажи уже преобразились теперь дело за третьим.
- Завершили ремонт помещений второго этажа, обустроив там комнаты отдыха и приема пищи, кухню, гардероб, санитарные комнаты с душевыми для персонала, - сообщил Охлопков.
Он отметил, что служба скорой помощи каждые сутки выезжает по вызовам порядка 300 раз. Теперь ее специалисты смогут полноценно отдохнуть в перерывах между выездами, восстановиться физически и психологически после тяжелой смены.
- В этом году планируем привести в порядок и третий этаж, где разместятся аптечное подразделение, учебные классы, актовый зал, административные кабинеты и ряд других функциональных помещений. Входную зону и помещения первого этажа с просторной диспетчерской мы отремонтировали еще в 2020 году, - напомнил министр. // Фото: источник