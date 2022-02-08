«Облачную поликлинику» хотят создать в Карелии к 2023 году

В Карелии в 2023 году начнут создавать «облачную поликлинику». Об этом заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике, отвечая на вопрос депутатов о развитии дистанционных технологий в медицине.

«Мы активно применяем дистанционные технологии. Мы сделали консультативный дистанционный центр на базе БСМП по поводу мониторинга больных с коронавирусом. В последующем мы приступим к созданию облачной поликлиники. Это будет 2023 год. Чтобы централизованно консультировать в плановом порядке больных»,

- сообщил Охлопков. Кроме того, он подчеркнул, что уже сейчас больничные листы и препараты выписываются удаленно.

Также министр рассказал о реализации программы модернизации первичного звена. Программа утверждена до 2025 года, в ней участвуют 23 медицинских организации. По словам Михаила Охлопкова, Карелия - один из лидеров по модернизации.

«Из 85 субъектов справились только десять. Мы по России считаемся первыми, кто сделал и успешно реализовал все мероприятия»,

- сообщил министр.

На 2021 год в рамках программы было запланировано финансирование в объеме 605 миллионов рублей. В эту сумму включены капитальные ремонты, оснащение учреждений транспортом, оснащение и переоснащение медицинским оборудованием, создание ФАПов и врачебных амбулаторий. По всем направлениям реализация составила сто процентов.

Так, для поселков купили 8 ФАПов и одну амбулаторию. По информации Минздрава, до апреля планируется получить лицензии и открыть их. На девяти объектах выполнен капитальный ремонт. Приобретено 290 единиц оборудования, в том числе — компьютерный томограф, два рентгена, три флюорографа.

На программу 2022 года уже запланировано 605 миллионов рублей. Из них лишь 13,6 миллиона составят средства карельского бюджета. Фото pixabay.com/orzalaga