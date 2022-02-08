Число внебольничных пневмоний в Карелии резко упало

Внебольничных пневмоний в Карелии с 31 января по 6 февраля зарегистрировали всего 141 случай. В Роспотребнадзоре сообщили, что это меньше среднего многонедельного показателя на 20,3 процента.

Уровень средней заболеваемости считают за три последних года, уточнили в ведомстве. Превышение этого показателя все же зафиксировали, но не по республике в целом, а лишь на четырех ее административных территориях.

В Петрозаводске количество заболевших снизилось, показатель заболеваемости внебольничными пневмониями упал по сравнению со средними значениями на 16,8 процента. За указанный период зафиксировали 61 заболевшего.

Число пациентов с внебольничной пневмонией ниже уровня предыдущей недели на 37,6 процента. Госпитализировали с этим недугом составило 102 человек. // Фото: u-f.ru