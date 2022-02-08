Петрозаводчанина лишили хлопьев на границе

У жителя Петрозаводска, возвращавшегося из Финляндии, при пересечении границы в пункте пропуска «Вяртсиля» во время досмотра инспектор Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил овсяные хлопья весом 6 кг. По закону можно ввозить в страну не более 5 кг продукции высокого фитосанитарного риска. Соответствующего документа у мужчины не оказалось.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, излишки пришлось вернуть на сопредельную территорию, а в отношении жителя Карелии был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь ему согласно статье 10.2 КоАП РФ грозит штраф, размер которого, правда, невелик – от 300 до 500 рублей.

Стоит отметить, что в России в 2016 году утвердили правила провоза через границу определенной продукции и карантинные фитосанитарные требования к ней. За нарушение юридические и должностные лица ответят уже более крупным штрафом – от 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Кроме того, изъятая продукция уничтожается за счет владельца. Фото pixabay.com/sunxiaoji